Visite thématique : les arbres Faculté de Santé département pharmacie Angers

Visite thématique : les arbres Dimanche 21 septembre, 10h00, 15h00 Faculté de Santé département pharmacie Maine-et-Loire

Dons appréciés à l’association des « Amis du Jardin Botanique » : 20 personnes maximum.

Découverte des arbres du jardin botanique de la faculté de santé, département pharmacie, d’Angers

Dimanche 21 septembre 2025 :

Visites commentées (inscription à Destination Angers : 02 41 23 50 00, maximum 20 personnes ) : de 10h00 à 10h30 et de 15h00 à 15h30

Faculté de Santé département pharmacie 16 boulevard Daviers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241226600

©Association des Amis du Jardin Botanique (AAJB)