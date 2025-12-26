Visite thématique Les arts du feu

Rue de l’Église Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 16:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

Date(s) :

2026-01-04 2026-01-17 2026-02-01

La céramique, la terre, le verre ou encore la métallurgie font partie des arts du feu. Découvrez l’histoire et les collections du château-musée de Martainville à travers cette thématique.

Visite tout public, accompagnée d’un médiateur culturel, sur réservation. .

Rue de l’Église Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite thématique Les arts du feu

L’événement Visite thématique Les arts du feu Martainville-Épreville a été mis à jour le 2025-12-26 par Seine-Maritime Attractivité