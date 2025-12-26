Visite thématique Les arts du feu Martainville-Épreville
Visite thématique Les arts du feu Martainville-Épreville dimanche 4 janvier 2026.
Visite thématique Les arts du feu
Rue de l’Église Martainville-Épreville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 16:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
Date(s) :
2026-01-04 2026-01-17 2026-02-01
La céramique, la terre, le verre ou encore la métallurgie font partie des arts du feu. Découvrez l’histoire et les collections du château-musée de Martainville à travers cette thématique.
Visite tout public, accompagnée d’un médiateur culturel, sur réservation. .
Rue de l’Église Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite thématique Les arts du feu
L’événement Visite thématique Les arts du feu Martainville-Épreville a été mis à jour le 2025-12-26 par Seine-Maritime Attractivité