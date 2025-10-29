Visite thématique Les étrangers dans la Résistance Musée de la Résistance Saint-Brisson
Visite thématique Les étrangers dans la Résistance Musée de la Résistance Saint-Brisson mercredi 29 octobre 2025.
Visite thématique Les étrangers dans la Résistance
Musée de la Résistance Maison du Parc Naturel Régional du Morvan Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 17:00:00
fin : 2025-10-29 18:30:00
Date(s) :
2025-10-29
L’ARORM propose une visite thématique Les étrangers dans la Résistance, accompagnée de lectures par les bénévoles des bibliothèques. Cette visite, gratuite, s’inscrit dans le cadre du festival des solidarités 2025 .
Musée de la Résistance Maison du Parc Naturel Régional du Morvan Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@museeresistancemorvan.fr
English :
German : Visite thématique Les étrangers dans la Résistance
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite thématique Les étrangers dans la Résistance Saint-Brisson a été mis à jour le 2025-10-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)