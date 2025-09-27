Visite thématique Les femmes dans la Seconde Guerre mondiale Musée de la Seconde Guerre Mondiale Nouméa

Visite thématique Les femmes dans la Seconde Guerre mondiale

Musée de la Seconde Guerre Mondiale 14 avenue Paul Doumer Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif :

Date :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 11:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Le Musée de la Seconde Guerre mondiale en Nouvelle-Calédonie vous invite à une visite guidée exceptionnelle consacrée aux femmes dans la Seconde Guerre mondiale.

Musée de la Seconde Guerre Mondiale 14 avenue Paul Doumer Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.48.70

English :

The Museum of the Second World War in New Caledonia invites you to an exceptional guided tour dedicated to women in the Second World War.

German :

Das Museum des Zweiten Weltkriegs in Neukaledonien lädt Sie zu einer außergewöhnlichen Führung ein, die den Frauen im Zweiten Weltkrieg gewidmet ist.

Italiano :

Il Museo della Seconda Guerra Mondiale della Nuova Caledonia vi invita a una visita guidata eccezionale dedicata alle donne nella Seconda Guerra Mondiale.

Espanol :

El Museo de la Segunda Guerra Mundial de Nueva Caledonia le invita a una excepcional visita guiada dedicada a las mujeres en la Segunda Guerra Mundial.

L’événement Visite thématique Les femmes dans la Seconde Guerre mondiale Nouméa a été mis à jour le 2025-09-06 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie