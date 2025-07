Visite thématique Les Orientalistes Musée de l’Échevinage Saintes

Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine Saintes Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Entre fantasme et réalité, partez à la découverte des œuvres orientales du musée de l’échevinage.

English :

Between fantasy and reality, discover the oriental works of art in the Musée de l’échevinage.

German :

Entdecken Sie zwischen Fantasie und Realität die orientalischen Kunstwerke des Schöffenmuseums.

Italiano :

Tra fantasia e realtà, scoprite le opere d’arte orientali del Musée de l’échevinage.

Espanol :

Entre fantasía y realidad, descubra las obras de arte orientales del Musée de l’échevinage.

