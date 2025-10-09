Visite thématique Les secrets du château Angers

Visite thématique Les secrets du château

2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Début : 2025-10-09 10:15:00

fin : 2025-10-09 11:15:00

2025-10-09

Un tas de cailloux de la Préhistoire, une plaque funéraire étrange, un escalier mystérieux… Et si on perçait les derniers secrets du château d’Angers ? .

