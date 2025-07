Visite thématique Les trésors du patrimoine écrit de Saintes Place de l’Échevinage Saintes

Visite thématique Les trésors du patrimoine écrit de Saintes Place de l’Échevinage Saintes samedi 19 juillet 2025.

Visite thématique Les trésors du patrimoine écrit de Saintes

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-08-09 11:15:00

2025-07-19 2025-08-09

Ville d’histoire bimillénaire, Saintes conserve un patrimoine écrit et graphique d’exception remontant au Moyen Age. Le temps d’une visite au cœur des réserves, venez découvrir quelques pépites issues des collections de la médiathèque François Mitterrand.

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 83

English :

Saintes is a city with a two-thousand-year history, and boasts an exceptional written and graphic heritage dating back to the Middle Ages. Come and visit the reserves and discover some of the nuggets from the collections of the François Mitterrand media library.

German :

Saintes, eine Stadt mit zweitausendjähriger Geschichte, verfügt über ein außergewöhnliches schriftliches und grafisches Erbe, das bis ins Mittelalter zurückreicht. Bei einem Rundgang durch die Lagerräume der Mediathek François Mitterrand können Sie einige Nuggets aus den Sammlungen entdecken.

Italiano :

Saintes è una città con duemila anni di storia e vanta un eccezionale patrimonio scritto e grafico che risale al Medioevo. Durante la visita al cuore delle riserve, potrete ammirare alcuni dei tesori delle collezioni della biblioteca multimediale François Mitterrand.

Espanol :

Saintes, ciudad bimilenaria, posee un excepcional patrimonio escrito y gráfico que se remonta a la Edad Media. Contemple algunos de los tesoros de las colecciones de la mediateca François Mitterrand durante una visita al corazón de las reservas.

