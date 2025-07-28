Visite thématique au Musée National Adrien Dubouché Musée Nat. Adrien Dubouché Limoges

Visite thématique au Musée National Adrien Dubouché

Musée Nat. Adrien Dubouché 8B Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Imprégnez-vous des objets d’Orient dans les collections du musée et découvrez les influences de ces cultures auprès du reste du monde. En lien avec les spectacles Shiraz et Là où nos regards se frôlent.

Durée 1h30 .

Musée Nat. Adrien Dubouché 8B Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 08 50

