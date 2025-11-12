Visite thématique Musée Réattu Musée Réattu Arles

Visite thématique Musée Réattu

Dimanche 1er février 2026 de 15h à 16h. Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Visite unique à Arles le Musée Réattu, où l’ancien rencontre le moderne !

Au musée Réattu, il n’est pas rare de voir les artistes s’inspirer, réinterpréter ou détourner des œuvres plus anciennes dans le but d’affiner leur technique, développer un commerce de copie ou alimenter leur recherche personnelle. Cette visite vous propose d’aller à la rencontre de ces peintures, photographies, sculptures et vidéos qui font référence, de manière plus ou moins explicite, à des œuvres bien connues de l’Histoire de l’art. .

English :

A unique visit to Arles: the Musée Réattu, where ancient meets modern!

German :

Einzigartiger Besuch in Arles: Das Musée Réattu, wo das Alte auf das Moderne trifft!

Italiano :

Una visita unica ad Arles: il Musée Réattu, dove l’antico incontra il moderno!

Espanol :

Una visita única a Arles: el Museo Réattu, ¡donde lo antiguo se une a lo moderno!

