Visite thématique Napoléon et le cinéma Montée Du Puech Salon-de-Provence samedi 31 janvier 2026.
Samedi 31 janvier 2026 de 14h à 15h30. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 15:30:00
2026-01-31
Découvrez Napoléon et le cinéma à Salon-de-Provence !
Plongez dans l’histoire et le cinéma
Rendez-vous au Château de l’Empéri
Places limitées à 20 participants
Tarif 9€ 1H00 .
Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Discover Napoleon and the cinema in Salon-de-Provence!
Immerse yourself in history and cinema
