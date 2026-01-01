Visite thématique Napoléon et le cinéma Montée Du Puech Salon-de-Provence

Visite thématique Napoléon et le cinéma

Samedi 31 janvier 2026 de 14h à 15h30. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 EUR

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 15:30:00

Découvrez Napoléon et le cinéma à Salon-de-Provence !

Plongez dans l’histoire et le cinéma

Rendez-vous au Château de l’Empéri



Places limitées à 20 participants



Tarif 9€ 1H00

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Discover Napoleon and the cinema in Salon-de-Provence!

Immerse yourself in history and cinema

