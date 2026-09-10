Visite thématique – “Patrimoine archéologique à ciel ouvert : les défis de la conservation”, Sites antiques, Vaison-la-Romaine

Informations pratiques

Visite thématique – “Patrimoine archéologique à ciel ouvert : les défis de la conservation” Dimanche 20 septembre, 15h00 Sites antiques Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Les vestiges archéologiques de Puymin et de La Villasse nous racontent l’histoire de la cité gallo-romaine. Mais comment préserver ce patrimoine exceptionnel lorsqu’il demeure exposé au vent, à la pluie, au soleil, au gel et à la végétation ?

Au fil d’une balade dans les sites archéologiques, Jean-Marc Mignon, archéologue au Service départemental d’archéologie de Vaucluse (SDAV) et architecte du patrimoine d.p.l.g., propose d’aborder les enjeux de préservation d’un patrimoine à ciel ouvert, afin de mieux comprendre les défis quotidiens que représente sa transmission aux générations futures.

Rendez-vous à l’entrée du site de Puymin.

Sites antiques 14 Rue Burrus, 84110 Vaison-la-Romaine, France Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490365048 https://www.provenceromaine.com/sites-archeologiques Au sud du site se trouvent les vestiges gallo-romains proches de la villa au Dauphin, avec des restes de bâtiments s’échelonnant de l’époque augustéenne au IVe siècle après J.-C., comprenant notamment un petit établissement thermal à abside, ainsi qu’un ensemble plus vaste du premier siècle, occulté ensuite par la villa au Dauphin.

Au nord, plusieurs îlots d’habitation sont séparés par une rue de 5,60m de large. Les vestiges les plus importants se trouvent au sud, avec la maison dite de l’Éphèbe, organisée autour d’une grande cour intérieure, donnant sur une salle ornée d’un tapis de mosaïque géométrique remontant au Ie siècle. A l’ouest, une maison plus réduite possède une cour à impluvium. Une partie de la maison est occupée par des boutiques donnant sur la rue.

Les vestiges archéologiques de Puymin et de La Villasse nous racontent l’histoire de la cité gallo-romaine. Mais comment préserver ce patrimoine exceptionnel lorsqu’il demeure exposé au vent, à la au…

© Ville de Vaison-la-Romaine