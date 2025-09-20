Visite thématique : patrimoine architectural Abbaye de Fontfroide Narbonne

Adulte : 9 €. Gratuit pour les moins de 25 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Patrimoine architectural

De l’architecture cistercienne aux arts décoratifs de Gustave Fayet

À Fontfroide, les JEP offriront une plongée dans l’histoire architecturale de l’abbaye, depuis la rigueur épurée de l’art cistercien jusqu’aux interventions décoratives de Gustave Fayet au début du XXᵉ siècle. Des visites guidées exceptionnelles mèneront les visiteurs à travers des espaces habituellement inaccessibles, tels que la sacristie ou les anciens salons privés du peintre-collectionneur.

Abbaye de Fontfroide Abbaye de Fontfroide – D 613, Narbonne, Aude, Occitanie Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468451108 http://www.fontfroide.com Fondée à la fin du XIe siècle à la suite d’une donation des comtes de Narbonne, l’abbaye est placée sous la dépendance de l’abbaye de Grandselve à Toulouse dès 1143 ; elle devient cistercienne en 1146. Dès le XVe siècle, l’abbaye devient une simple commende, puis au XVIIe siècle elle n’est plus qu’un bénéfice au profit de l’évêque de Perpignan. Vendue comme bien national à la Révolution, cette abbaye, largement reconstruite aux XVIIe et XVIIIe siècles, subit quelques destructions. A nouveau occupée par des religieux, les bernardins, qui seront expulsés en 1901, elle sera acquise par Gustave Fayet en 1908. Celui-ci s’attache à la remise en valeur de l’abbaye : cloître dès 1908, puis ensemble de l’abbaye dès 1910. Cet ancien monastère cistercien viticole avec cloître voûté, héberge un restaurant et propose des concerts réguliers. A 9 ou A 61, sortie 38 Narbonne-sud, D 6113 direction Lézignan-Corbières et D 613 Fontfroide. Parking, Animaux non admis.

© Yann Monel