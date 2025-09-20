Visite thématique « Port antique » Le Chronographe Rezé

Visite thématique « Port antique » Le Chronographe Rezé samedi 20 septembre 2025.

Visite thématique « Port antique » 20 et 21 septembre Le Chronographe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir l’antique port romain de Ratiatum !

Accompagnée par les médiatrices du Chronographe, explorerez les vestiges de Saint-Lupien, quartier portuaire de l’antique Rezé, alors appelée Ratiatum actif il y a près de 2 000 ans.

Entre 2005 et 2016, les fouilles archéologiques menées sur le site de Saint-Lupien ont permis de révéler l’emplacement des anciens quais, aujourd’hui matérialisés sur le site par des structures de bois.

À travers cette visite, vous comprendrez comment la ville s’est développée au bord d’un bras de la Loire aujourd’hui disparu. Le fleuve, dont dépendait autrefois l’activité commerciale du port, coule désormais à plus de 500 mètres au nord du site…

Une visite vivante et accessible pour découvrir le patrimoine architectural antique, au cœur d’un site archéologique unique dans la métropole nantaise.

Le Chronographe 21 rue Saint-Lupien 44400 Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire Bus 97 – arrêt Mairie de Rezé ou Clos Bonnet

© Le Chronographe