Visite thématique Rencontre avec Anaïs Lelièvre, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite thématique Rencontre avec Anaïs Lelièvre

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre.

Anaïs Lelièvre puise dans l’imaginaire de la géologie pour créer des formes à la croisée du dessin, de l’architecture et du mouvement de la matière. Réalisées au CRAFT, ses œuvres ont été spécialement conçues pour l’exposition Les Énergies de la terre. Venez les découvrir à ses côtés lors d’une visite inédite ! .

