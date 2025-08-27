Visite thématique « Résister à l’horreur » TARBES Tarbes

Tout au long de l’été, le musée de la Déportation et de la Résistance invite habitants haut-pyrénéens et touristes à une nouvelle approche de de l’exposition permanente à travers des visites thématiques.

Résister à l’horreur interroge les différentes formes de résistances en déportation. Au fil de cette visite, les participants découvriront des parcours de résistants déportés et des objets conçus clandestinement dans les camps de concentration.

Réservation fortement conseillée par mail ou par téléphone

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

English :

Throughout the summer, the Musée de la Déportation et de la Résistance invites local residents and tourists alike to take a fresh look at the permanent exhibition through themed tours.

« Resisting Horror » explores the different forms of resistance during deportation. During the tour, participants will discover the stories of deported resistance fighters and objects created clandestinely in concentration camps.

Reservations strongly recommended by e-mail or telephone

German :

Den ganzen Sommer über lädt das Musée de la Déportation et de la Résistance Einwohner der Haut-Pyrénées und Touristen dazu ein, die Dauerausstellung im Rahmen von thematischen Führungen neu zu entdecken.

« Résister à l’horreur » (Dem Schrecken widerstehen) befasst sich mit den verschiedenen Formen des Widerstands in der Deportation. Im Laufe des Rundgangs entdecken die Teilnehmer die Lebensläufe deportierter Widerstandskämpfer und Objekte, die heimlich in den Konzentrationslagern entworfen wurden.

Reservierung per E-Mail oder Telefon dringend empfohlen

Italiano :

Per tutta l’estate, il Museo della Deportazione e della Resistenza invita i residenti e i turisti a dare un nuovo sguardo alla mostra permanente attraverso visite guidate a tema.

« Resistere all’orrore » analizza le diverse forme di resistenza durante la deportazione. Durante la visita, i partecipanti scopriranno le esperienze dei membri della Resistenza deportati e gli oggetti creati clandestinamente nei campi di concentramento.

Si consiglia vivamente di prenotare via e-mail o telefono

Espanol :

A lo largo del verano, el Museo de la Deportación y la Resistencia invita a residentes locales y turistas a echar un nuevo vistazo a la exposición permanente a través de visitas temáticas.

« Resistiendo al horror » examina las distintas formas de resistencia durante la deportación. Durante la visita, los participantes descubrirán las experiencias de los miembros de la Resistencia deportados y los objetos creados clandestinamente en los campos de concentración.

Le recomendamos encarecidamente que haga su reserva por correo electrónico o por teléfono

