Visite thématique Sentiers de l’ombre TARBES Tarbes
Visite thématique Sentiers de l’ombre TARBES Tarbes mercredi 29 avril 2026.
Visite thématique Sentiers de l’ombre
TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Au sein de l’exposition permanente du musée, focus sur les passeurs d’hommes et de femmes dans les Hautes-Pyrénées, les parcours des candidats au passage et la surveillance de la frontière franco-espagnole de 1940 à 1944.
Réservation conseillée par mail ou par téléphone
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TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr
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English :
In the museum?s permanent exhibition, focus on men and women smugglers in the Hautes-Pyrénées, the routes taken by would-be smugglers and the surveillance of the Franco-Spanish border from 1940 to 1944.
Reservations recommended by e-mail or telephone
L’événement Visite thématique Sentiers de l’ombre Tarbes a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Tarbes|CDT65