Visite thématique sur Léopoldine, une vie brève et intense VILLEQUIER Rives-en-Seine

Visite thématique sur Léopoldine, une vie brève et intense VILLEQUIER Rives-en-Seine dimanche 14 septembre 2025.

Visite thématique sur Léopoldine, une vie brève et intense

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 15:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-09-14 2025-09-28 2025-10-12 2025-10-26 2025-11-09 2025-11-23

En lien avec la vitrine d’actualités du musée, venez découvrir la vie foisonnante de Léopoldine Hugo, fille aînée de l’écrivain Victor Hugo, morte seulement à l’âge de 19 ans.

Visite tout public, accompagnée d’un médiateur culturel, sur réservation.

Tarifs 3 € (en plus du droit d’entrée) .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 musees.departementaux@seinemaritime.fr

English : Visite thématique sur Léopoldine, une vie brève et intense

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite thématique sur Léopoldine, une vie brève et intense Rives-en-Seine a été mis à jour le 2025-09-06 par Seine-Maritime Attractivité