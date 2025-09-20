Visite thématique sur l’industrie du feutre et la famille Sommer Musée du Feutre Mouzon

Visite thématique sur l'industrie du feutre et la famille Sommer Musée du Feutre Mouzon samedi 20 septembre 2025.

Visite thématique sur l’industrie du feutre et la famille Sommer 20 et 21 septembre Musée du Feutre Ardennes

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de la famille Sommer et du feutre à Mouzon, au travers d’une visite thématique. Vous pourrez également profiter d’une démonstration de la chaîne de feutrage, accompagnée des explications adéquates.

Musée du Feutre Place du Colombier, 08210 Mouzon, France Mouzon 08210 Mouzon Ardennes Grand Est 0324261063 https://www.mouzon.fr/presentation-du-musee.html Le musée du Feutre possède la particularité d’être à la fois un musée d’art et un musée de société. L’ensemble des collections réunies évoque une approche plurielle d’une technique et d’un produit connu depuis la Préhistoire. Axée sur les rapports entre production industrielle et création contemporaine, la collection permet aux visiteurs de comprendre l’évolution de la production, de l’artisanat à la production industrielle, jusqu’aux oeuvres d’artistes contemporains. Autour d’une très belle yourte d’Anatolie rappelant les origines ancestrales de ce textile, le musée développe un point de vue très large interrogeant tradition et modernité, artisanat et industrie, feutre ethnographique et création contemporaine. Ensemble de mobilier contemporain créé par des designers. Le musée propose également aux visiteurs de prendre une part active dans leur découverte du feutre en participant à des ateliers de créations.

Journées européennes du patrimoine 2025

