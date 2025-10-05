Visite thématique Témoignages de romains Amphithéâtre gallo-romain Saintes
Début : 2025-10-05 15:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Que nous racontent ceux qui vécurent à l’époque des gladiateurs ? L’amphithéâtre de Saintes vu au travers des témoignages retrouvés dans le monde romain.
Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 73 85
English :
What do those who lived in the gladiatorial era have to say? The amphitheater of Saintes as seen through the eyes of witnesses found throughout the Roman world.
German :
Was erzählen uns die Menschen, die in der Zeit der Gladiatoren lebten? Das Amphitheater von Saintes aus der Sicht von Zeugen, die in der römischen Welt gefunden wurden.
Italiano :
Cosa possono dirci coloro che hanno vissuto l’epoca dei gladiatori? L’anfiteatro di Saintes visto attraverso gli occhi dei testimoni presenti in tutto il mondo romano.
Espanol :
¿Qué pueden decirnos quienes vivieron la época de los gladiadores? El anfiteatro de Saintes visto a través de los ojos de los testigos encontrados en todo el mundo romano.
