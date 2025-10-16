Visite Thématique Une sorcière comme les autres, portrait en clair-obscur Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-16 15:00:00

fin : 2025-10-16 17:00:00

2025-10-16

Visitez l’Abbaye-aux-Dames avec des guides-conférencières spécialistes des patrimoines !

English :

Visit the Abbaye-aux-Dames with specialist heritage guides!

German :

Besuchen Sie die Abbaye-aux-Dames mit spezialisierten Fremdenführerinnen!

Italiano :

Visitate l’Abbaye-aux-Dames con guide specializzate!

Espanol :

Visite la Abbaye-aux-Dames con guías especializados en patrimonio

