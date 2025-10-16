Visite Thématique Une sorcière comme les autres, portrait en clair-obscur Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes
Visite Thématique Une sorcière comme les autres, portrait en clair-obscur Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes jeudi 16 octobre 2025.
Visite Thématique Une sorcière comme les autres, portrait en clair-obscur
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames la cité musicale boutique Saintes Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 15:00:00
fin : 2025-10-16 17:00:00
Date(s) :
2025-10-16
Visitez l’Abbaye-aux-Dames avec des guides-conférencières spécialistes des patrimoines !
.
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames la cité musicale boutique Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48
English :
Visit the Abbaye-aux-Dames with specialist heritage guides!
German :
Besuchen Sie die Abbaye-aux-Dames mit spezialisierten Fremdenführerinnen!
Italiano :
Visitate l’Abbaye-aux-Dames con guide specializzate!
Espanol :
Visite la Abbaye-aux-Dames con guías especializados en patrimonio
L’événement Visite Thématique Une sorcière comme les autres, portrait en clair-obscur Saintes a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge