Visite thématique – Voyage poétique dans l’Astrée Château de la Bastie d’Urfé Saint-Étienne-le-Molard

Visite thématique – Voyage poétique dans l’Astrée Samedi 20 septembre, 10h30 Château de la Bastie d’Urfé Loire

Gratuit. Places limitées. Dès 12 ans.

Dans le cadre de l’année 2025 sous l’astre d’Honoré d’Urfé.

Partez à la découverte de l’univers poétique de l’Astrée et de son célèbre auteur, Honoré d’Urfé.

À l'origine maison fortifiée du moyen âge, elle est agrandie et transformée par Claude d'Urfé (1501 – 1588), proche des rois François Ier et Henri II. Fin lettré, humaniste, il a mis en œuvre dans son château un programme décoratif et symbolique abouti, profondément inspiré de ses séjours en Italie et à la Cour de France. La demeure forézienne fut une source d'inspiration pour son petit-fils, Honoré d'Urfé (1567 – 1625), auteur de « L'Astrée », considéré comme le premier grand roman français.

Journées européennes du patrimoine 2025

Département de la Loire – Guillaume Atger