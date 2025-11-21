Visite Tour gourmand à Caen Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen

Visite Tour gourmand à Caen

Une visite unique au cœur de Caen qui combine histoire et plaisirs du palais !

Destinée aux gourmands et épicuriens, elle vous mènera dans les rues du centre historique de notre ville millénaire à la découverte de son histoire gourmande et gastronomique et de ses commerçants de bouche.

Sur ce parcours savoureux concocté par votre guide, vous ferez également halte chez des artisans et commerçants locaux, véritables ambassadeurs du savoir-faire normand. Ils vous partageront leurs expériences avec passion autour de dégustations de leurs produits emblématiques.

Visite Tour gourmand à Caen

A unique tour of the heart of Caen, combining history and the pleasures of the palate!

Designed for gourmets and epicureans, this tour will take you through the streets of the historic center of our thousand-year-old city to discover its gourmet and gastronomic history, as well as its food traders.

Visite Tour gourmand à Caen

Eine einzigartige Tour durch das Herz von Caen, die Geschichte und Gaumenfreuden miteinander verbindet!

Diese Tour ist für Feinschmecker und Genießer gedacht und führt Sie durch die Straßen des historischen Zentrums unserer tausendjährigen Stadt, wo Sie die Geschichte der Feinschmecker und Gastronomen sowie die Händler entdecken, die ihre Produkte verkaufen.

Italiano :

Un tour unico nel cuore di Caen che unisce storia e piaceri del palato!

Dedicato a buongustai ed epicurei, questo tour vi condurrà per le vie del centro storico della nostra città millenaria alla scoperta della sua storia gastronomica e dei suoi commercianti di prodotti alimentari.

Espanol :

Un recorrido único por el corazón de Caen que combina historia y placeres del paladar

Dirigido a gourmets y epicúreos, este tour le llevará por las calles del centro histórico de nuestra ciudad milenaria para descubrir su historia gourmet y gastronómica y sus comerciantes de alimentos.

