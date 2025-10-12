Visite touristique commentée (guided tour in English on request) Veules-les-Roses

Parking des Cressonnières Veules-les-Roses Seine-Maritime

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Visite culturelle commentée par une guide locale. Venez découvrir l’un des Plus beaux villages de France en suivant le cours de son petit fleuve jusqu’au front de mer. Histoire, patrimoine, architecture / Port de chaussures confortables conseillé.

Guided tour in English on request

Rdv Parking des Cressonnières à 10h. VISITE UNIQUEMENT SUR RESERVATION.

Durée de la visite 1h45

Tarif 8€/adulte 5€/enfant de 6 à 12 ans (quiz enfant offert avec la visite) Gratuit 6 ans .

Parking des Cressonnières Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 74 76 96 24 alabacoast76@gmail.com

English : Visite touristique commentée (guided tour in English on request)

