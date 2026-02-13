Visite touristique commentée (guided tour in English on request) Veules-les-Roses
Parking des Cressonnières Veules-les-Roses Seine-Maritime
Début : 2026-05-01 15:00:00
fin : 2026-05-01
2026-05-01
Visite culturelle commentée par une guide locale. Venez découvrir l’un des Plus beaux villages de France en suivant le cours de son petit fleuve jusqu’au front de mer. Histoire, patrimoine, architecture Port de chaussures confortables conseillé.
Guided tour in English on request
Rdv Parking des Cressonnières , exceptionnellement, visite à 15h. VISITE UNIQUEMENT SUR RESERVATION.
Durée de la visite 1h45
Tarif 8€/adulte 5€/enfant de 6 à 12 ans (quiz enfant offert avec la visite) Gratuit 6 ans .
Parking des Cressonnières Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 74 76 96 24 alabacoast76@gmail.com
