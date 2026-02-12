Visite tout-petits : Comptines au musée – COMPLET Musée Quai Zola Rennes Vendredi 20 février, 10h30 Ille-et-Vilaine

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le bouton “réserver”.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, **cliquez sur le bouton** « réserver ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-20T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-20T11:15:00.000+01:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-tout-petits/visite-tout-petits-comptines-au-musee-complet-2

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

