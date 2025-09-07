Visite tout-petits : Comptines au musée Musée Quai Zola Rennes

Visite tout-petits : Comptines au musée Musée Quai Zola Rennes Dimanche 7 septembre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (20 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-reservations@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



– Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

– Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

– Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-07T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-07T11:15:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-tout-petits/visite-tout-petits-comptines-au-musee

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine