Visite tout-petits : Comptines au musée Musée Quai Zola Rennes Dimanche 7 décembre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le bouton “réserver”.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, **cliquez sur le bouton** « réserver ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-07T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T11:15:00.000+01:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-tout-petits/visite-tout-petits-comptines-au-musee-complet-3

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine