Visite Tout-petits : Émotions en couleurs – COMPLET, Musée Quai Zola, Rennes

Visite Tout-petits : Émotions en couleurs – COMPLET Vendredi 27 février, 10h30 Musée Quai Zola Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T10:30:00+01:00 – 2026-02-27T11:15:00+01:00

Fin : 2026-02-27T10:30:00+01:00 – 2026-02-27T11:15:00+01:00

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le bouton « réserver ».

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-tout-petits/visite-tout-petits-emotions-en-couleurs-complet »}]

Déambulation dans les salles du musée à la recherche des émotions présentes dans les tableaux. Les enfants pourront exprimer ce qu’ils ressentent, mimer la colère, la joie ou encore la peur et vivre… Visite tout-petits Quai Zola