Visite Tout-petits : Émotions en couleurs Musée Quai Zola Rennes

Visite Tout-petits : Émotions en couleurs Musée Quai Zola Rennes dimanche 26 octobre 2025.

Visite Tout-petits : Émotions en couleurs Musée Quai Zola Rennes Dimanche 26 octobre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Déambulation dans les salles du musée à la recherche des émotions présentes dans les tableaux. Les enfants pourront exprimer ce qu’ils ressentent, mimer la colère, la joie ou encore la peur et vivre…

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-reservations@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-26T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-10-26T11:15:00.000+01:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-tout-petits/visite-tout-petits-emotions-en-couleurs

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine