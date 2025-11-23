Visite Tout-petits : Émotions en couleurs Musée Quai Zola Rennes Dimanche 4 janvier 2026, 10h30 Ille-et-Vilaine

Déambulation dans les salles du musée à la recherche des émotions présentes dans les tableaux. Les enfants pourront exprimer ce qu’ils ressentent, mimer la colère, la joie ou encore la peur et vivre…

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le bouton « réserver ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-04T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-04T11:15:00.000+01:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-tout-petits/visite-tout-petits-emotions-en-couleurs-3

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine