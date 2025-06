Visite tout-petits Exploration en sensation Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes 11 juillet 2025

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Ce parcours dans l’exposition « Fantaisies » invite les enfants à découvrir tableaux et objets grâce à leurs sens pour un moment de détente ludique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-08T10:45:00.000+02:00

Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes Rennes Ille-et-Vilaine