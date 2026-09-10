Informations pratiques

Visite tout-petits : Formes et matières Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 27 septembre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Des activités de manipulation permettent une découverte sensorielle des œuvres : toucher un tissu soyeux, reconnaître les formes et les couleurs, manipuler un morceau de marbre, etc. Une ritournelle …

Traversée du musée à la recherche des formes géométriques et des matières qui se cachent dans les collections de l’art ancien jusqu’à l’art contemporain. Des activités de manipulation permettent une découverte sensorielle des œuvres : toucher un tissu soyeux, reconnaître les formes et les couleurs, manipuler un morceau de marbre, etc. Une ritournelle permettra aux enfants de se souvenir de tout ce qu’ils ont vu.

Le site du Musée des beaux-arts de Rennes situé Quai Zola propose un panorama de l’histoire de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des expositions temporaires valorisent et complètent régulièrement les collections structurées autour de trois axes : un cabinet de curiosités enrichi au fil du temps, un fonds de peintures anciennes et un ensemble d’art moderne et contemporain.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le lien : https://my.weezevent.com/formes-matieres-1



Un accompagnateur par enfant est automatiquement comptabilisé lors de la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-27T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-27T11:15:00.000+02:00

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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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