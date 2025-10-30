Visite tout-petits : Formes et matières Musée Quai Zola Rennes

Visite tout-petits : Formes et matières Musée Quai Zola Rennes Jeudi 30 octobre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Traversée du musée à la recherche des formes géométriques et des matières qui se cachent dans les collections de l’art ancien jusqu’à l’art contemporain. Des activités de manipulation permettent une…

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-reservations@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-30T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-10-30T11:15:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-tout-petits/visite-tout-petits-formes-et-matieres

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine