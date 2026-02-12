Visite tout-petits : L’Odyssée des animaux – COMPLET Musée Quai Zola Rennes Dimanche 1 mars, 10h30 Ille-et-Vilaine

Parcours pour découvrir les animaux réels et imaginaires représentés dans les œuvres du musée. Les enfants identifient les espèces et parties du corps, rugissent comme le lion, reconnaissent le brui…

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, **cliquez sur le bouton** « réserver ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-01T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-01T11:15:00.000+01:00

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



