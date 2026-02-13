Visite tout-petits : L’Odyssée des animaux – COMPLET, Musée Quai Zola, Rennes

Visite tout-petits : L’Odyssée des animaux – COMPLET Mardi 24 février, 10h30 Musée Quai Zola Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-24T10:30:00+01:00 – 2026-02-24T11:15:00+01:00

Fin : 2026-02-24T10:30:00+01:00 – 2026-02-24T11:15:00+01:00

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le bouton « réserver ».

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Parcours pour découvrir les animaux réels et imaginaires représentés dans les œuvres du musée. Les enfants identifient les espèces et parties du corps, rugissent comme le lion, reconnaissent le brui… Visite tout-petits Quai Zola