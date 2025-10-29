Visite tout-petits : L’Odyssée des animaux Musée Quai Zola Rennes

Visite tout-petits : L’Odyssée des animaux Musée Quai Zola Rennes Mercredi 29 octobre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Parcours pour découvrir les animaux réels et imaginaires représentés dans les œuvres du musée. Les enfants identifient les espèces et parties du corps, rugissent comme le lion, reconnaissent le brui…

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-reservations@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-29T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-10-29T11:15:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-tout-petits/visite-tout-petits-lodyssee-des-animaux-1

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine