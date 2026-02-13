Visite tout-petits : Sur le pont… COMPLET, Musée Quai Zola, Rennes

Visite tout-petits : Sur le pont… COMPLET Dimanche 15 février, 10h30 Musée Quai Zola Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T10:30:00+01:00 – 2026-02-15T11:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T10:30:00+01:00 – 2026-02-15T11:00:00+01:00

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le bouton « réserver ».

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

