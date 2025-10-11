Visite Tout-petits : Sur le pont… Musée Quai Zola Rennes

Visite Tout-petits : Sur le pont… Musée Quai Zola Rennes Samedi 11 octobre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Les enfants sont invités à “toucher”, composer et “manipuler” les œuvres de Marcelle Cahn, artiste du 20e siècle. Puzzle revisité et jeu de gommettes sont au programme !

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-reservations@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :







* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées



* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants



* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T11:15:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-tout-petits/visite-tout-petits-sur-le-pont

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine