Visite tout-petits Tara et les animaux de la Préhistoire Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Visite tout-petits Tara et les animaux de la Préhistoire

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche-Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 16:30:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25 2026-04-15 2026-04-22 2026-10-21 2026-10-28

Visite découverte du musée spéciale tout-petits

Les tout-petits découvrent le musée et la Préhistoire en douceur. Accompagnés de Tara, une petite fille du temps des mammouths, les enfants observent, découvrent et touchent du doigts les animaux qui vivaient dans la vallée. L’animation se termine par la réalisation d’un dessin, à la manière des artistes préhistoriques… chacun à son rythme.

Familles, de 3 à 5 ans, présence des parents obligatoire.

Limité à 20 places

Accès libre au musée de Préhistoire et à l’exposition temporaire inclus dans le billet. .

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche-Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30

English :

Special tour of the museum for toddlers

