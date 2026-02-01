Visite toute douce Musée Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre
Visite toute douce Musée Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre mercredi 25 février 2026.
Visite toute douce
Musée Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 10:45:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Martin le requin qui connait tous les recoins, Balthazar le calamar qui sait ouvrir les tiroirs et Juju la tortue qui a déjà tout vu, sont tous désignés aujourd’hui pour te faire découvrir l’exposition Petites Voiles, ses merveilles et ses trésors.
Visite à petits pas, au rythme des enfants.
De 3 à 5 ans
Réservation obligatoire .
Musée Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00 reservation-mah@lehavre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite toute douce
L’événement Visite toute douce Le Havre a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie