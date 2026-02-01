Visite toute douce Musée Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre

Visite toute douce

Musée Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-25 10:45:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Martin le requin qui connait tous les recoins, Balthazar le calamar qui sait ouvrir les tiroirs et Juju la tortue qui a déjà tout vu, sont tous désignés aujourd’hui pour te faire découvrir l’exposition Petites Voiles, ses merveilles et ses trésors.

Visite à petits pas, au rythme des enfants.

De 3 à 5 ans

Réservation obligatoire .

Musée Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00 reservation-mah@lehavre.fr

