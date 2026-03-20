Visite Traces et empreintes au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert
Visite Traces et empreintes au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert mercredi 15 avril 2026.
Visite Traces et empreintes au parc animalier
Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-05-02 2026-05-30 2026-06-27
Partez à la découverte des indices de présence des animaux sauvages de nos forêts empreintes, terriers, restes de repas, crottes, squelettes, etc.
Venez jouer les détectives et repartez avec votre moulage d’empreinte et un livret d’indentification pour être incollable lors de vos prochaines balades en forêt.
RDV à 15h au chalet d’accueil situé au centre du parc (pour s’y rendre, emprunter l’entrée Blanzey accessible à partir du centre de Fougerolles. Compter 20 min à pieds pour se rendre au chalet depuis l’entrée).
Durée de l’animation 2h
Entrée du parc incluse dans le tarif.
Réservation au 03 84 40 06 41. .
Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Visite Traces et empreintes au parc animalier
L’événement Visite Traces et empreintes au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-03-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)