Visite Traces et empreintes au parc animalier

Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-02 2026-05-30 2026-06-27

Partez à la découverte des indices de présence des animaux sauvages de nos forêts empreintes, terriers, restes de repas, crottes, squelettes, etc.

Venez jouer les détectives et repartez avec votre moulage d’empreinte et un livret d’indentification pour être incollable lors de vos prochaines balades en forêt.

RDV à 15h au chalet d’accueil situé au centre du parc (pour s’y rendre, emprunter l’entrée Blanzey accessible à partir du centre de Fougerolles. Compter 20 min à pieds pour se rendre au chalet depuis l’entrée).

Durée de l’animation 2h

Entrée du parc incluse dans le tarif.

Réservation au 03 84 40 06 41. .

Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite Traces et empreintes au parc animalier

L’événement Visite Traces et empreintes au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-03-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)