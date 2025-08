Visite traditionnelle et dégustation Domaine Specht Mittelwihr

2 rue des Eglises Mittelwihr Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-15 14:30:00

fin : 2025-08-14 15:30:00

2025-07-15 2025-08-16 2025-11-02 2025-11-12 2025-12-27

Découvrez le chai, entre foudres, barriques et cuves inox ! Thibault, vigneron, échangera sur ses pratiques, son métier et le processus de vinification. La visite se conclura par une dégustation des vins du Domaine accompagnée de Kougelhopf ou de Bretzels.

2 rue des Eglises Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 85 domaine.specht@gmail.com

English :

Discover the cellar, between tuns, barrels and stainless steel tanks! Thibault, winemaker, will talk about his practices, his job and the winemaking process. The visit will conclude with a tasting of the wines of the Domaine accompanied by Kougelhopf or Bretzels.

German :

Entdecken Sie den Weinkeller zwischen Fässern, Barriques und Edelstahltanks! Der Winzer Thibault wird sich über seine Praktiken, seinen Beruf und den Prozess der Weinherstellung austauschen. Der Besuch endet mit einer Verkostung der Weine des Weinguts, begleitet von Kougelhopf oder Bretzeln.

Italiano :

Scoprite la cantina, tra tini, botti e serbatoi in acciaio inox! Thibault, enologo, parlerà delle sue pratiche, del suo lavoro e del processo di vinificazione. La visita si concluderà con una degustazione dei vini del Domaine accompagnati da Kougelhopf o Bretzel.

Espanol :

Descubra la bodega, entre cubas, barricas y depósitos de acero inoxidable Thibault, enólogo, le hablará de sus prácticas, de su oficio y del proceso de vinificación. La visita concluirá con una degustación de los vinos del Domaine acompañados de Kougelhopf o Bretzels.

