Visite Trescal Rungis TRESCAL Rungis

Visite Trescal Rungis Mercredi 19 novembre, 09h00 TRESCAL Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T12:00:00+01:00

Aérométiers et Trescal, leader mondial de la métrologie, ouvrent les portes du laboratoire de Rungis à quarante jeunes filles pour une matinée d’exploration scientifique et technique.

Une occasion unique de plonger dans un univers méconnu où la rigueur, la précision et la technologie de pointe se conjuguent au féminin.

Programme :

• 9h30 : Accueil & petit déjeuner

• 10h : Présentation de Trescal

• 10h45 : Ateliers et visite en deux groupes

• 12h : Fin de la matinée

Participants : 40 jeunes filles du lycée de Cachan.

TRESCAL 24/26 rue de Villeneuve – 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne Île-de-France

