Visite Trésor d’église Eglise Saint-Maurice Le bourg Saint-Maurice-des-Champs
mardi 4 août 2026 · Le bourg · Saint-Maurice-des-Champs
Informations pratiques
Saint-Maurice-des-Champs
Visite Trésor d’église Eglise Saint-Maurice
Le bourg Eglise Saint-Maurice Saint-Maurice-des-Champs Saône-et-Loire
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Et si on vous faisait découvrir l’église autrement que par son architecture ? Place à la découverte des sculptures, vitraux et autres trésors ! Venez visiter l’intérieur de cette église connue pour son portail roman.
Informations générales
RDV devant l’église Durée 45 min. .
Le bourg Eglise Saint-Maurice Saint-Maurice-des-Champs 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30
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English : Visite Trésor d’église Eglise Saint-Maurice
L’événement Visite Trésor d’église Eglise Saint-Maurice Saint-Maurice-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)