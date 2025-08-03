Visite Trésor d’église Eglise Saint-Maurice Le bourg Saint-Maurice-des-Champs

Informations pratiques

Saint-Maurice-des-Champs

Visite Trésor d’église Eglise Saint-Maurice

Le bourg Eglise Saint-Maurice Saint-Maurice-des-Champs Saône-et-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 16:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Et si on vous faisait découvrir l’église autrement que par son architecture ? Place à la découverte des sculptures, vitraux et autres trésors ! Venez visiter l’intérieur de cette église connue pour son portail roman.

Informations générales

RDV devant l’église Durée 45 min. .

Le bourg Eglise Saint-Maurice Saint-Maurice-des-Champs 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30

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English : Visite Trésor d’église Eglise Saint-Maurice

L’événement Visite Trésor d’église Eglise Saint-Maurice Saint-Maurice-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)