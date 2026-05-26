Bourguignon-sous-Montbavin

Visite trésor la mythologie des arbres à Bourguignon-sous-montbavin

Bourguignon-sous-Montbavin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Participez à la visite trésors pour découvrir la mythologie des arbres à Bourguignon-sous-Montbavin le 3 juin à 14h.

Le parcours évoque de l’antiquité à nos jours, les croyances des anciens sur les arbres, souvent rappelées au cours des siècles et jusqu’à nos jours dans des récits divers (comtes, légendes…).

Gratuit, sur réservation auprès de l’office de tourisme Cœur de Picard 06 47 50 76 12

Participez à la visite trésors pour découvrir la mythologie des arbres à Bourguignon-sous-Montbavin le 3 juin à 14h.

Le parcours évoque de l’antiquité à nos jours, les croyances des anciens sur les arbres, souvent rappelées au cours des siècles et jusqu’à nos jours dans des récits divers (comtes, légendes…).

Gratuit, sur réservation auprès de l’office de tourisme Cœur de Picard 06 47 50 76 12 .

Bourguignon-sous-Montbavin 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 47 50 76 12

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English :

Join us on a treasure hunt to discover the mythology of trees in Bourguignon-sous-Montbavin on June 3 at 2pm.

From antiquity to the present day, the tour evokes the beliefs of the ancients about trees, often recalled over the centuries and right up to the present day in various stories (tales, legends, etc.).

Free of charge, by reservation from the C?ur de Picard tourist office: 06 47 50 76 12

L’événement Visite trésor la mythologie des arbres à Bourguignon-sous-montbavin Bourguignon-sous-Montbavin a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cœur de Picard