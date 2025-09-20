Visite Trois Mats Goélette « Le Toumelin » – Monument Historique Le Marin Le Marin

Visite Trois Mats Goélette « Le Toumelin » – Monument Historique 20 et 21 septembre Le Marin

gratuit / participation cagnotte proposée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:+ – 2025-09-21T:00+

Fin : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-22T:00+

Visite du Trois-Mâts Goelette « Le Toumelin – Monument Historique de la Martinique.

En cours de rénovation.

Achèvement travaux prévu fin 2025

2026 : mise en service navigation du navire professionnel

croisières, évenementiels, affrêtement, manifesttions culturelles de la Martinique

Le Marin Marina du Marin Le Marin 97290 Martinique 06 96 41 04 21 http://www.toumelin.com Quai Marina du Marin accès libre

Martinique Voile d’Antan