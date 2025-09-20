Visite Trois Mats Goélette « Le Toumelin » – Monument Historique Le Marin Le Marin
Visite Trois Mats Goélette « Le Toumelin » – Monument Historique 20 et 21 septembre Le Marin
gratuit / participation cagnotte proposée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T16:+ – 2025-09-21T:00+
Fin : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-22T:00+
Visite du Trois-Mâts Goelette « Le Toumelin – Monument Historique de la Martinique.
En cours de rénovation.
Achèvement travaux prévu fin 2025
2026 : mise en service navigation du navire professionnel
croisières, évenementiels, affrêtement, manifesttions culturelles de la Martinique
Le Marin Marina du Marin Le Marin 97290 Martinique 06 96 41 04 21 http://www.toumelin.com Quai Marina du Marin accès libre
