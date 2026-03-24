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Visite truffes et porcs noirs Issac

Visite truffes et porcs noirs Issac

Visite truffes et porcs noirs Issac mercredi 15 avril 2026.

Adresse : la massinie

Ville : 24400 Issac

Département : Dordogne

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif :

Visite truffes et porcs noirs

la massinie Issac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Visite truffes et porcs noirs: Découverte de l’élevage de porcs noirs gascons et de la trufficulture avec dégustation à 10h.
Tarifs: 12.50 €/pers, 6.50 €/enf 6-15 ans.
Rés: 06 83 38 51 71. Ferme de la Massinie   .

la massinie Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 51 71  lamassinie@gmail.com

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English : Visite truffes et porcs noirs

L’événement Visite truffes et porcs noirs Issac a été mis à jour le 2026-03-26 par Vallée de l’Isle en Périgord