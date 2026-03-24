Visite truffes et porcs noirs Issac
Visite truffes et porcs noirs Issac mercredi 22 avril 2026.
Visite truffes et porcs noirs
la massinie Issac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Visite truffes et porcs noirs: Découverte de l’élevage de porcs noirs gascons et de la trufficulture avec dégustation à 10h.
Tarifs: 12.50 €/pers, 6.50 €/enf 6-15 ans.
Rés: 06 83 38 51 71. Ferme de la Massinie .
la massinie Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 51 71 lamassinie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite truffes et porcs noirs
L’événement Visite truffes et porcs noirs Issac a été mis à jour le 2026-03-26 par Vallée de l’Isle en Périgord