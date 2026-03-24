Visite truffes et porcs noirs

la massinie Issac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Visite truffes et porcs noirs: Découverte de l’élevage de porcs noirs gascons et de la trufficulture avec dégustation à 10h.

Tarifs: 12.50 €/pers, 6.50 €/enf 6-15 ans.

Rés: 06 83 38 51 71. Ferme de la Massinie .

la massinie Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 51 71 lamassinie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite truffes et porcs noirs

L’événement Visite truffes et porcs noirs Issac a été mis à jour le 2026-03-26 par Vallée de l’Isle en Périgord