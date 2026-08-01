UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Issac

Visite truffes et porcs noirs Issac

vendredi 21 août 2026 · Issac

Visite truffes et porcs noirs Issac

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
la massinie
Ville
24400 Issac
Département
Dordogne
Tarif

Issac

Visite truffes et porcs noirs

la massinie Issac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Visite truffes et porcs noirs: Découverte de l’élevage de porcs noirs gascons et de la trufficulture avec dégustation à 10h.
Tarifs: 12.50 €/pers, 6 €/enf 6-15 ans.
Rés: 06 83 38 51 71. Ferme de la Massinie   .

la massinie Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 51 71  lamassinie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite truffes et porcs noirs

L’événement Visite truffes et porcs noirs Issac a été mis à jour le 2026-08-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Issac (Dordogne)