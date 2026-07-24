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Visite truffes et porcs noirs Issac

vendredi 21 août 2026 · Issac

Visite truffes et porcs noirs Issac

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
la massinie
Ville
24400 Issac
Département
Dordogne
Tarif

Issac

Visite truffes et porcs noirs

la massinie Issac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Visite truffes et porcs noirs: Découverte de l’élevage de porcs noirs gascons et de la trufficulture avec dégustation à 10h.
Tarifs: 12.50 €/pers, 6 €/enf 6-15 ans.
Rés: 06 83 38 51 71. Ferme de la Massinie   .

la massinie Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 51 71  lamassinie@gmail.com

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English : Visite truffes et porcs noirs

L’événement Visite truffes et porcs noirs Issac a été mis à jour le 2026-07-24 par Vallée de l’Isle en Périgord

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